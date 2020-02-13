Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:24:57+03:00

Машины ехали в попутном направлении. Фото: Управление МВД по НСО

Авария случилась на рассвете, обе машины двигались в одном направлении

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Сегодня утром в 8 часов 10 минут в Мошковском районе случлось смертельная авария. На Северном обходе столнкулись две машины легковая «Мазда» и грузовой «Урал». Оба автомобиля двигались в сторону Новосибирска.

— Женщина-водитель иномарки получила травмы не совместимые с жизнью. Несовершеннолетний пассажир отправлен в больницу, — сообщают в управлении МВД по новосибирской области.

Водитель грузовика не пострадал. В ГИБДД выясняют, что могло стать причной аварии.

ГИБДД выясняет, что стало причиной аварии. Фото: Управление МВД по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU