Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком
Авария случилась на рассвете, обе машины двигались в одном направлении
Машины ехали в попутном направлении. Фото: Управление МВД по НСО
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Сегодня утром в 8 часов 10 минут в Мошковском районе случлось смертельная авария. На Северном обходе столнкулись две машины легковая «Мазда» и грузовой «Урал». Оба автомобиля двигались в сторону Новосибирска.
— Женщина-водитель иномарки получила травмы не совместимые с жизнью. Несовершеннолетний пассажир отправлен в больницу, — сообщают в управлении МВД по новосибирской области.
Водитель грузовика не пострадал. В ГИБДД выясняют, что могло стать причной аварии.
ГИБДД выясняет, что стало причиной аварии. Фото: Управление МВД по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU