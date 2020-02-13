«Ты меня напугал»: любопытная обезьяна попыталась отобрать камеру у фотографа

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:49:26+03:00

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Сибирячка Анна Новикова, которая очень любит фотографировать животных из зоопарка, порадовала зрителей новым роликом. В среду, 12 февраля, она побывала в зимнем саду пингвинария. Кроме пингвинов там, еще живут озорные игрунки: гуляя, женщина встретила этих милых обезьянок. Одна из них очень близко подкралась к фотографу и начала исследовать видеокамеру.

— Ой, ты аж напугал! — воскликнула Анна, когда зверек прыгнул на перила мостика.

Обезьянка потрогала и понюхала крышку от объектива, а потом потянула за шнурок, словно хотела отобрать. Ее сородичи наблюдали с деревьев за этой сценой.

Остальные обезьянки прятались на деревьях. Фото:топ-кадр

— Возле меня бегали взрослые обезьянки, а наверху в деревьях сидел малыш, его охраняли, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Игрунки очень любопытные, они могут залезать на руку, под рукав. Пометить тоже могут. Бывает, воруют у людей рукавички, бутылки, все что плохо лежит. Но их можно гладить, а кормить нельзя.

Справка КП:

Игрунки — самые маленькие обезьянки. Игрунка обыкновенная, она же белоухая мармозетка, или уистити, родом из Бразилии. Ее вес 260-320 граммов. Тело длиной 18-25, а хвост около 30 см. Любимое занятие игрунки обыкновенной — уход за своей шерстью. Этому процессу, как и поиску пищи, они посвящают половину дня. Другое время они просто нежатся на солнце. Продолжительность жизни игрунки обыкновенной от 10 до 12 лет, но в неволе живут дольше Имеются данные, что в неволе один примат прожил до 18,5 лет. Ученые отмечают, что из ста родившихся малышей выживает шестьдесят семь. В естественных условиях такая ситуация опасна исчезновением популяции.

Любопытная обезьянка поигралась с камерой.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU