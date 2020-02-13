«Я с ручками и ножками»: сибиряк, у которого жена заболела раком, вместо сбора денег на лечение просит заказать у него фотосессию

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский фотограф Егор Ликин опубликовал на своей странице пост о том, что у его жены обнаружили рак. Но вместо того, чтобы просто просить деньги у друзей и знакомых, мужчина начал предлагать свои услуги.

— Фотография, которая спасет нашу жизнь! Жизнь моей жены! И это не метафора, а реальность, — пишет Егор. — До пятницы включительно я провожу спасательную фотосъемку, пожертвования от которой пойдут на борьбу с Раком у моей жены! Я искренне не хочу просто брать у кого-либо денег за одно лишь «спасибо». Я с ручками и ножками, мне 37 и я 10 лет как фотограф. А значит я могу, хочу и умею оставлять для вас памятные снимки!

Егор говорит, что если будет много желающих, то к проекту в качестве фотографов подключатся и его коллеги.

Фотостудия готова принять желающих по адресу Фабричная, 39. Сам Егор будет снимать классические портреты желающих с 17 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU