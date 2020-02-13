2020-02-13T07:15:28+03:00
Дом. Семья

«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице

Женщине удалось спасти бедное животное
Анна ПАШАГИНА
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Кошечка ищет новый дом. Фото: читатели "КП"Кошечка ищет новый дом. Фото: читатели "КП"
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В Новосибирске зоозащитники спасли кошку Мусю с двойным окрасом. Судьба у животного нелегкая: ее выкинули из окна квартиры..

— В квартире жила женщина, за ней год ухаживала ее сестра, когда женщина умерла, то квартира отходила муниципалитету, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск зоозащитница Евгения Палатова. — За то время, пока хозяйка болела, кошки, видимо ,размножились. Часть кошек сдали в отлов, а тех, кто спрятался,потом просто выкидывали из окна.

Муся тоже была среди них. Она упала волонтеру прямо на голову: женщина приютила животное у себя.

— Она крутилась от боли, и у нее был полный рот крови, — вспоминает Евгения.

Сейчас Муся начала нормально есть. Кошечка холеная и хорошо себя чувствует, и теперь волонтеры ищут ей новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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