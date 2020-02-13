«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице
В Новосибирске зоозащитники спасли кошку Мусю с двойным окрасом. Судьба у животного нелегкая: ее выкинули из окна квартиры..
— В квартире жила женщина, за ней год ухаживала ее сестра, когда женщина умерла, то квартира отходила муниципалитету, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск зоозащитница Евгения Палатова. — За то время, пока хозяйка болела, кошки, видимо ,размножились. Часть кошек сдали в отлов, а тех, кто спрятался,потом просто выкидывали из окна.
Муся тоже была среди них. Она упала волонтеру прямо на голову: женщина приютила животное у себя.
— Она крутилась от боли, и у нее был полный рот крови, — вспоминает Евгения.
Сейчас Муся начала нормально есть. Кошечка холеная и хорошо себя чувствует, и теперь волонтеры ищут ей новый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU