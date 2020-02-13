«Люди боятся переходить дорогу»: возле «Березовой рощи» третий день не горит светофор
Жители Новосибирска жалуются, что на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского уже третий день не работают светофоры. Без световых сигналов водителям приходится делать повороты по наитию, а пешеходам — следить, чтобы не попасть автомобилю под колеса.
Неработающий светофор засняла одна из подписчиц группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» — Анна Аксененко. Она пожаловалась, что дорожные службы бездействуют.
— Рядом две школы, дети перебегают дорогу, пешеходы бояться проходить, потому что любая машина может выехать хоть с какой стороны. Неужели так сложно быстро отремонтировать светофор на популярном перекрестке? — возмутилась Анна.
КП-Новосибирск уточнила в ГИБДД, куда сообщать о случаях поломки регулировщика.
— Пешеходам можно обратиться в единую диспетчерскую службу по номеру 051 и оставить заявку. Также у нас есть специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение, которое занимается именно светофорами, —объяснили в пресс-службе ведомства.
В Дзержинском районе Новосибирска третий день не работают светофоры.
ИСТОЧНИК KP.RU