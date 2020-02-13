2020-02-13T07:08:35+03:00
Общество

291 новосибирец стал жертвой кибермошенников в 2019 году

Преступники похищают деньги с банковских карт
Анна ПАШАГИНА
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Мошенники звонят под любым видом. Фото: Архив "КП"Мошенники звонят под любым видом. Фото: Архив "КП"
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Новосибирцы стали жаловаться на кибермошенников. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

— В 2019 году в Банк России от жителей Сибирского федерального округа поступила 291 жалоба на хищения денег с их банковских счетов. Чаще всего на мошеннические действия жаловались жители Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, — говорят в пресс-службе банка.

В основном у сибиряков воруют деньги с банковских карт. Мошенники могут позвонить под любым предлогом — работник банка, сотрудник безопасности банка и прочие уловки.

— Потенциальной жертвой мошенников может стать любой человек, но больше подвержены обману пожилые люди, — сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. — В силу слабой осведомленности, недостаточности технических и юридических знаний, ограниченности жизненного пространства, они становятся легкой добычей для злоумышленников.

Если вы все-таки попали на удочку к мошенникам и деньги с карты похищены сразу же сообщите в банк. Сделать это нужно либо в этот день, либо в следующий. Банк будет обязан вернуть деньги, если клиент не раскрыл конфиденциальные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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