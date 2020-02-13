Украли дрель и шуруповерт: в Новосибирске поймали дачных воров

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:38:48+03:00

Они проникли в дом через стену, а инструменты сдали в ломбард

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Полиция поймали двух воров, которые 29 января украли инструменты из дачного дома. Об этом стало известно сегодня из пресс-службы областного МВД.

Кража произошла в садовом обществе «Рассвет» Октябрьского района. Двое молодых преступников, 21 и 23 лет, проникли в частный дом и, пока там никого не было, вынесли оттуда шуруповерт и дрель на сумму 12 тысяч 500 рублей. Владелица электроинструментов обратилась в полицию.

— Преступники повредили стену в доме. Видимо, структура стены была до этого уже нарушена, это им помогло попасть внутрь, — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Воры признались, что поначалу хотели продать шуруповерт и дрель, но в итоге сдали их в ломбард. Раньше молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU