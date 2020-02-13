2020-02-13T06:27:16+03:00
Звезды

Ольга Бузова показала, как танцует с женихом

Видео набирает просмотры в социальных сетях
Анна ПАШАГИНА
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Оля и Давид гармонично смотрятся вместе. Фото: скриншот из видео.Оля и Давид гармонично смотрятся вместе. Фото: скриншот из видео.
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Новосибирский блогер Давид Манукян и его невеста Ольга Бузова показали как они вместе танцуют. Давид уже не раз выкладывал короткие видео вместе со своей возлюбленной, но на этот раз они решили позабавить подписчиков веселым номером.

На кадрах видно, что движения - простые, и танец поставлен довольно-таки быстро. Пара двигается в такт музыки, и у них это хорошо получается.

Ранее КП-Новосибирск уже писала про новосибирского блогера. Парень учился в университете и занимался бальными танцами. Однако за Давидом числились долги, которые в скором времени он смог погасить и в Новый год отправиться на курорт с невестой. На отдыхе вместе с Олей Давид повредил себе руку. Видимо, уже все восстановилось. На видео видно, как свободно и непринужденно сибиряк танцует.

Ольга Бузова показала, как танцует с женихом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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