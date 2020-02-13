13 Февр. 2020 2020-02-13T06:27:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский блогер Давид Манукян и его невеста Ольга Бузова показали как они вместе танцуют. Давид уже не раз выкладывал короткие видео вместе со своей возлюбленной, но на этот раз они решили позабавить подписчиков веселым номером.

На кадрах видно, что движения - простые, и танец поставлен довольно-таки быстро. Пара двигается в такт музыки, и у них это хорошо получается.

Ранее КП-Новосибирск уже писала про новосибирского блогера. Парень учился в университете и занимался бальными танцами. Однако за Давидом числились долги, которые в скором времени он смог погасить и в Новый год отправиться на курорт с невестой. На отдыхе вместе с Олей Давид повредил себе руку. Видимо, уже все восстановилось. На видео видно, как свободно и непринужденно сибиряк танцует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760473" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова показала, как танцует с женихом.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Мистер университет, бальник и бабник: кто такой Давид Манукян — новый жених Бузовой

Самая известная холостячка России в очередной раз намекнула, что ее сердце занято. Сейчас ей приписывают роман с известным блогером Давой. КП-Новосибирск разузнала все про прошлое парня, которое он не особо афиширует(подробности)

Сбежал от долгов к Бузовой: за топовым блогером Давой охотятся судебные приставы

Давид Манукян только с виду мальчик-мажор. За роскошной картинкой скрываются судебные тяжбы и долги(подробности)

«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову

Так считают подписчики, которым не понравился его пост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU