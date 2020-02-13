«Пошла выносить мусор и услышала писк»: хозяин выкинул щенков в завязанном пакете

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:01:11+03:00

Выжил только один питомец: он совсем крохотный, он отморозил себе лапки

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Жительница Бердска Мария Давыдова ищет новый дом щенку, которого нашли в мусорном баке. Объявление об этом она разместила в группе «Собаки в дар (Новосибирск) от Потеряшка-НСК».

— Моя мама пошла выкидывать мусор и услышала писк. Раскопала и вытащила завязанный пакет с щенками. Их было двое, но один уже умер: замерз или придавило мусором. Второй громко пищал, — рассказала женщина корреспонденту КП-Новосибирск.

По словам Марии, ее мать сначала сомневалась, брать ли щенка. Она попросила соседей, но и те отказались. Тогда ответственность на себя взяла Мария. Она приехала и забрала питомца.

— Щенок — кобель, каких размеров будет, понятия не имею. Ему сейчас, наверно, около месяца. Он уже с открытыми глазами, зубы прорезались, молоко пить умеет. Сегодня понесу его в клинику — узнаю, какой точный возраст и чем кормить. Он сильно отморозил пальцы на ногах.

Мария не знает, кто мог жестоко поступить с животными. По ее словам, это уже второй случай за неделю, когда щенков находили в мусорных баках.

Сейчас женщина готова отдать песика в добрые руки. Если вы готовы забрать его, звоните на номер 8-983-303-37-04 (Мария).

ИСТОЧНИК KP.RU