«Тебе не стыдно? Старики смотрят!»: сибирячка устроила откровенные танцы в метро

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:46:04+03:00

Полине была интересная реакция людей на ее танцы. Фото: скриншот из видео.

Видео уже набрало больше 300 тысяч просмотров

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Полина Дубкова - новосиюбирская танцовщица, которая уже два года живет в Москве. Там она учит девушек танцам и снимает ролики для своей странички в «Инстаграме». На днях сибирячка порадовала своих подписчиков новым видео. На этот раз девушка станцевала в общественном месте, а именно в метро.

— Танцы в метро. А какая реакция запомнилась тебе? — спрашивает Полина у своих подписчиков в социальных сетях.

На кадрах видно, что мужчины рассматривают Полину с ног до головы. Можно сказать, пожирают взглядом. Пенсионеры на лавочке, которые ждали поезд. отреагировали с улыбкой.

А вот подписчики в комментариях разошлись во мнениях:

— Я на орешек смотрел, а не на других.

— Кроме как жопы трясти, больше ничего не умеет кажется

— Тебе не стыдно, что на тебя смотрят старики?

Напомним, Полина Дубкова новосибирская танцовщица. Девушка регулярно участвует в батлах с блогерами и танцует в общественных местах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760470" frameborder="0"></iframe> Сибирячка устроила откровенные танцы в метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU