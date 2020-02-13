2020-02-13T05:46:04+03:00
Общество

«Тебе не стыдно? Старики смотрят!»: сибирячка устроила откровенные танцы в метро

Видео уже набрало больше 300 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Полине была интересная реакция людей на ее танцы. Фото: скриншот из видео.Полине была интересная реакция людей на ее танцы. Фото: скриншот из видео.
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Полина Дубкова - новосиюбирская танцовщица, которая уже два года живет в Москве. Там она учит девушек танцам и снимает ролики для своей странички в «Инстаграме». На днях сибирячка порадовала своих подписчиков новым видео. На этот раз девушка станцевала в общественном месте, а именно в метро.

— Танцы в метро. А какая реакция запомнилась тебе? — спрашивает Полина у своих подписчиков в социальных сетях.

На кадрах видно, что мужчины рассматривают Полину с ног до головы. Можно сказать, пожирают взглядом. Пенсионеры на лавочке, которые ждали поезд. отреагировали с улыбкой.

А вот подписчики в комментариях разошлись во мнениях:

— Я на орешек смотрел, а не на других.

— Кроме как жопы трясти, больше ничего не умеет кажется

— Тебе не стыдно, что на тебя смотрят старики?

Напомним, Полина Дубкова новосибирская танцовщица. Девушка регулярно участвует в батлах с блогерами и танцует в общественных местах.

Сибирячка устроила откровенные танцы в метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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