«Тебе не стыдно? Старики смотрят!»: сибирячка устроила откровенные танцы в метро
Полина Дубкова - новосиюбирская танцовщица, которая уже два года живет в Москве. Там она учит девушек танцам и снимает ролики для своей странички в «Инстаграме». На днях сибирячка порадовала своих подписчиков новым видео. На этот раз девушка станцевала в общественном месте, а именно в метро.
— Танцы в метро. А какая реакция запомнилась тебе? — спрашивает Полина у своих подписчиков в социальных сетях.
На кадрах видно, что мужчины рассматривают Полину с ног до головы. Можно сказать, пожирают взглядом. Пенсионеры на лавочке, которые ждали поезд. отреагировали с улыбкой.
А вот подписчики в комментариях разошлись во мнениях:
— Я на орешек смотрел, а не на других.
— Кроме как жопы трясти, больше ничего не умеет кажется
— Тебе не стыдно, что на тебя смотрят старики?
Напомним, Полина Дубкова новосибирская танцовщица. Девушка регулярно участвует в батлах с блогерами и танцует в общественных местах.
Сибирячка устроила откровенные танцы в метро.
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ИСТОЧНИК KP.RU