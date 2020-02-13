2020-02-13T05:28:47+03:00
Недвижимость

Кто убил «живые» квартиры: риелторы Новосибирска отменили эпидемию фейкового жилья

«А у вас точно «живые» квартиры?» - часто спрашивают клиенты у риелторов в Центральном агентстве недвижимости. Увидев некорректную рекламу, люди начинают думать, что на рынке их поджидают коварные «мертвые» квартиры. На самом деле таких вариантов всего 6%
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«Живая» квартира - это такой вариант жилья, который агентство может предложить клиенту немедленно. Для покупки, аренды - неважно. Фейк, или «мертвая» квартира - крайне привлекательный и ненастоящий вариант по цене на 20 - 30% ниже рыночной. Некоторые участники рынка считают, что процент «мертвых» объявлений доходит до 49, а потому делают акцент на таком конкурентном преимуществе.

«Мертвые» объявления нужны, чтобы отвлечь клиента от настоящих предложений. Попав в сети такого агента, потребитель узнает, что квартира уже продана, но есть другой вариант, подходящий под его требования. Недобросовестный риелтор морочит клиенту голову до того момента, пока последний не понимает, что ниже рынка заплатить не получится, и соглашается рассмотреть другие варианты.

- Искусственная истерика о фейках поддерживается рекламой некоторых участников рынка. Мы провели конкурентный анализ существующих объявлений на основных рекламных площадках. Получилось всего 6%. Причем большая часть как раз на сайтах у тех, кто рассказывает о «живых» квартирах больше других. В рекламу фейковым объявлениям попасть сложнее: агрегаторы просят подтверждающие документы, - говорит директор по развитию Центрального агентства недвижимости Дмитрий Жуков.

Отличить фейк от реального объявления сложно, это требует специальных инструментов поиска. На сервисах с объявлениями о купле-продаже недвижимости одновременно представлены миллионы объявлений - проверить их все невозможно. Иногда бывает, что клиент действительно откликается на настоящее объявление, которое просто еще не ушло из рекламы.

- Перед публикацией мы проверяем все объявления на соответствие с документами собственника и в случае ошибок выбраковываем. Всякая реклама стоит денег, и тратить средства на раскрутку несуществующих вариантов экономически нецелесообразно. Это не отвечает интересам наших клиентов, - объясняет руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

Попробовать найти фейк можно. «Мертвая» квартира, скорее всего, имеет полного близнеца в других сервисах объявлений, но под другим адресом. Иногда помогает поиск по изображениям. Главные гарантии реальности объявления - большая база не на сайте организации и высокие стандарты модерации. Поэтому эксперты и рекомендуют работать не с объявлениями, а с агентствами.

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Кто убил «живые» квартиры: риелторы Новосибирска отменили эпидемию фейкового жилья
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