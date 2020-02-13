«Гонщик на дровине»: в Новосибирске водитель иномарки скрылся после ДТП
Подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» выложил в соцсетях запись с видеорегистратора, на которую попало ДТП на улице Большевистской. В ролике видно, как водитель иномарки устроил ДТП и попытался скрыться.
- Водитель седана Toyota Mark II перестраивался и пытался опередить двигавшийся в левом ряду Subaru Impreza, но не рассчитал и задел угол заднего бампера авто, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ 54». - После чего, не снижая скорости, он поехал в сторону перекрёстка с Днепрогэсовской.
Пользователи соцсетей в комментариях обсуждают ДТП и не сдерживают эмоций:
- Гонщик на дровине старой, которую давно пора утилизировать.
- Может, не заметил?
- Сидит же справа, не рассчитал, - пишут сейчас комментаторы.
В Новосибирске водитель иномарки попытался скрыться после ДТП.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU