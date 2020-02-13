2020-02-13T04:13:52+03:00
Происшествия

«Гонщик на дровине»: в Новосибирске водитель иномарки скрылся после ДТП

Но его маневр попал в камеру видеорегистратора
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла на улице Большевистской.Авария произошла на улице Большевистской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» выложил в соцсетях запись с видеорегистратора, на которую попало ДТП на улице Большевистской. В ролике видно, как водитель иномарки устроил ДТП и попытался скрыться.

- Водитель седана Toyota Mark II перестраивался и пытался опередить двигавшийся в левом ряду Subaru Impreza, но не рассчитал и задел угол заднего бампера авто, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ 54». - После чего, не снижая скорости, он поехал в сторону перекрёстка с Днепрогэсовской.

Пользователи соцсетей в комментариях обсуждают ДТП и не сдерживают эмоций:

- Гонщик на дровине старой, которую давно пора утилизировать.

- Может, не заметил?

- Сидит же справа, не рассчитал, - пишут сейчас комментаторы.

В Новосибирске водитель иномарки попытался скрыться после ДТП.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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