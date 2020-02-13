«Настоящий мужик»: кот защищал от всех сестру, вместе с которой их выкинули на улицу

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:31:44+03:00

Хотя у животного был разбит нос, он никому не давал подойти к кошке

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Кот Барс оказался на улице вместе со своей сестрой Брусничкой, когда их хозяйка умерла. Их вдвоем просто разом выбросили из окна: к счастью, волонтер нашла их двоих под окном соседнего дома.

- Хотя ему самому было страшно и у него был разбит нос, но мужик он и у котов мужик, если не слюнтяй и не размазня. Она пряталась за его спиной и он не давал никому к ней подойти, - рассказывает волонтер Евгения Палатова. - Кошки были абсолютно домашние и первый раз видели улицу. Когда их забрали в приют и посадили в одну клетку, он всегда был впереди Бруснички, и не давал никому ее трогать.

Сейчас коты находятся в приюте и всегда держатся вдвоем. Они очень ласковые, но до сих пор вздрагивают ,когда их берут на руки.

- Забрать их можно вместе, можно и по одному, - говорит Евгения.

Если вы готовы приютить Барса или его сестричку, то связаться с волонтерами можно по тел. 8-923-171-81-57, 8-952-925-09-19,

ИСТОЧНИК KP.RU