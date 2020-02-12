2020-02-12T23:04:11+03:00
Общество

«Бабушки с палочкой еле проходят»: сибиряки жалуются на заснеженные тротуары

Об этой ситуации КП-Новосибирск рассказали жители Кировского района
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на тротуар, по которым невозможно пройти из-за снега. Фото: Читатель КП-НовосибирскНовосибирцы жалуются на тротуар, по которым невозможно пройти из-за снега. Фото: Читатель КП-Новосибирск
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Новосибирцы жалуются на тротуар, по которым невозможно пройти из-за снега. Жители улицы Ватутина в Кировском районе утверждают, что для того, чтобы попасть домой им приходится пробираться по снежной каше, смешанной с грязью.

— Другой дороги у нас нет, а домой попадать как-то нужно, вот и приходится ходить там. А это просто невозможно! Мало того, что там снег, так еще и после недавней чистки дороги на тротуар накидали всей этой грязи! Люди там или пытаются пробраться по обочине, или идут по всей этой каше. Мамы с детьми и бабушки с палочками там еле пробираются, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Тамара Николаевна.

Чтобы попасть домой людям приходится пробираться по снежной каше, смешанной с грязью. Фото: Читатель КП-Новосибирск

Чтобы попасть домой людям приходится пробираться по снежной каше, смешанной с грязью. Фото: Читатель КП-Новосибирск

Оставлять эту проблему в таком виде активная пенсионерка не захотела. Она пробовала обращаться с жалобой в администрацию Кировского района, дорожную службу и ЖЭУ.

— Мне везде отвечали, что эта проблема к ним не относится, отправляли меня друг к другу. Я обращалась еще по этому вопросу в дежурно-диспетчерскую службу по городу — там мне не отказали, заявку приняли, но вот никакого результата я так и не увидела. В итоге, я решила уже обратиться за помощью к нашим местным депутатам. Нам пообещали, что снег скоро уберут. Надеемся, что так и будет, а то ходить там, и тащить всю эту грязь за собой в дом, уже просто нет сил!

ИСТОЧНИК KP.RU

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