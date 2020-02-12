«Глаза слезились, все кашляли»: сибиряки отравились хлоркой в сауне

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:02:24+03:00

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Сибирячка Елена приехала в сауну, чтобы отметить день рождения своей родственницы, однако завершился праздник совсем не так, как планировалось: поездкой в больницу. После купания в местном бассейне у людей обнаружились признаки отравления хлором.

— Мы снимали коттедж на сутки, хотели там отдохнуть, отметить праздник. Уже к вечеру первого дня пребывания там мы почувствовали едкий запах хлорки. Вызвали администратора, произвели замер. Уровень его содержания в воде бассейна действительно оказался повышен, но нам всего лишь посоветовали не открывать под водой глаза и чаще проветривать помещение, — поделилась Елена с КП-Новосибирск. — И все было бы хорошо, но на утро у всех, кто там купался начали слезиться глаза, появился насморк, кашель и тошнота. Мы снова позвали администратора, но деньги нам возвращать отказались! Сослались на то, что у них таких полномочий нет. Но и возможности связаться с директором, чтобы как-то эту проблему решить, они нам тоже не предоставили.

После этого сибиряки вызвали в коттедж скорую помощь и полицию. Медики подтвердили догадки людей о том, что причина их недомогания — отравление хлором. После чего всех, у кого симптомы были наиболее ярко выражены, отвезли в городскую клиническую больницу № 34.

Врачи порекомендовали сибирякам обратиться в поликлинику по месту жительства в том случае, если их симптомы снова дадут о себе знать.Фото: Елена

— Нас осмотрели, поставили кучу уколов. Но от госпитализации мы отказались, ведь у нас там остались дети. А они тоже плавали в этом бассейне, и еще было не понятно, как это все скажется на них, — пояснила Елена. — На эту сауну мы написали заявление в полицию. Ведь никаких извинений они нам так и не принесли и деньги не вернули. Более того, настаивали, что по их приборам все показатели содержания хлорки в воде были в норме!

Врачи порекомендовали сибирякам обратиться в поликлинику по месту жительства в том случае, если их симптомы снова дадут о себе знать. По словам Елены, у детей, купавшихся в бассейне, насморк и кашель прошел буквально на следующий день. А вот у некоторых взрослых отравление хлором все еще дает о себе знать. В Роспотребнадзоре сибиряков заверили, что если заявление в полицию было написано, то вскоре к ним также поступит заявка по данной проблеме.

Корреспонденты КП-Новосибирск пытались связаться с персоналом сауны, однако там общаться с журналистами отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU