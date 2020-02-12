2020-02-12T21:02:24+03:00
Общество

«Глаза слезились, все кашляли»: сибиряки отравились хлоркой в сауне

Людям пришлось вызывать себе скорую помощь
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Медики подтвердили догадки людей о том, что причина их недомогания — отравление хлором. Фото: ЕленаМедики подтвердили догадки людей о том, что причина их недомогания — отравление хлором. Фото: Елена
Изменить размер текста:

Сибирячка Елена приехала в сауну, чтобы отметить день рождения своей родственницы, однако завершился праздник совсем не так, как планировалось: поездкой в больницу. После купания в местном бассейне у людей обнаружились признаки отравления хлором.

— Мы снимали коттедж на сутки, хотели там отдохнуть, отметить праздник. Уже к вечеру первого дня пребывания там мы почувствовали едкий запах хлорки. Вызвали администратора, произвели замер. Уровень его содержания в воде бассейна действительно оказался повышен, но нам всего лишь посоветовали не открывать под водой глаза и чаще проветривать помещение, — поделилась Елена с КП-Новосибирск. — И все было бы хорошо, но на утро у всех, кто там купался начали слезиться глаза, появился насморк, кашель и тошнота. Мы снова позвали администратора, но деньги нам возвращать отказались! Сослались на то, что у них таких полномочий нет. Но и возможности связаться с директором, чтобы как-то эту проблему решить, они нам тоже не предоставили.

После этого сибиряки вызвали в коттедж скорую помощь и полицию. Медики подтвердили догадки людей о том, что причина их недомогания — отравление хлором. После чего всех, у кого симптомы были наиболее ярко выражены, отвезли в городскую клиническую больницу № 34.

Врачи порекомендовали сибирякам обратиться в поликлинику по месту жительства в том случае, если их симптомы снова дадут о себе знать.Фото: Елена

Врачи порекомендовали сибирякам обратиться в поликлинику по месту жительства в том случае, если их симптомы снова дадут о себе знать.Фото: Елена

— Нас осмотрели, поставили кучу уколов. Но от госпитализации мы отказались, ведь у нас там остались дети. А они тоже плавали в этом бассейне, и еще было не понятно, как это все скажется на них, — пояснила Елена. — На эту сауну мы написали заявление в полицию. Ведь никаких извинений они нам так и не принесли и деньги не вернули. Более того, настаивали, что по их приборам все показатели содержания хлорки в воде были в норме!

Врачи порекомендовали сибирякам обратиться в поликлинику по месту жительства в том случае, если их симптомы снова дадут о себе знать. По словам Елены, у детей, купавшихся в бассейне, насморк и кашель прошел буквально на следующий день. А вот у некоторых взрослых отравление хлором все еще дает о себе знать. В Роспотребнадзоре сибиряков заверили, что если заявление в полицию было написано, то вскоре к ним также поступит заявка по данной проблеме.

Корреспонденты КП-Новосибирск пытались связаться с персоналом сауны, однако там общаться с журналистами отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Глаза слезились, все кашляли»: сибиряки отравились хлоркой в сауне
«Громко цокаете каблуками»: сибиряков развеселило объявление в подъезде
Вспыхнули провода: в Калининском районе загорелась заправка
В Новосибирске в 2019 году построили 4 новые школы и 10 детсадов
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 12 февраля
Хозяева привязали собаку к дереву и бросили умирать в лесу
«Они возвращаются домой»: в Новосибирске постамент с БМП-1 дополнили фигурами бойцов
Ушла в гости и пропала: в Новосибирске ищут женщину со шрамами на правой щеке
Не было забора: в Новосибирске попал под суд владелец заброшенной стройки, где погибла девочка
В Новосибирске поймали воров-сладкоежек
«Это нормально таким кормить?»: в новосибирской школе ученикам дали испорченные макароны
В Новосибирске Совет депутатов отменил выборы депутатов по партспискам
Мама очень удивилась: за рулем угнанной у сибирячки машины был ее сын
В Новосибирске пенсионерка умерла в банке
Мэр Новосибирска попросил 40 миллионов рублей на уборку снега
«Они писают под себя»: волонтеры просят одеяла для собак с переломом позвоночника
АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона
Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»
Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов
Анатолию Чубайсу показали в Новосибирске производство нанотрубок
Что тут произошло: брошенное авто перегородило проезд на Бердском шоссе
«Какие прекрасные полосатики»: в Японии родились внуки амурских тигров из новосибирского зоопарка
Интернет-магазин прислал сибиряку сломанный ноутбук, которым уже пользовались
«Оттуда вынесли труп»: очевидцы рассказали о трагедии в новосибирском баре
Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консервы с «сюрпризом»
Сибирячку, устроившую скандал мужу в самолете, оштрафовали
«Трибуны полупустые были»: «Сибирь» проиграла китайцам, не забив ни одной шайбы
«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка