2020-02-12T19:22:42+03:00
Общество

«Громко цокаете каблуками»: сибиряков развеселило объявление в подъезде

Сибиряки с юмором решили ответить на претензию своих соседей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирцев рассмешили объявления, появившиеся в подъезде одного из многоквартирных домов. Фото: Читатель КП-НовосибирскНовосибирцев рассмешили объявления, появившиеся в подъезде одного из многоквартирных домов. Фото: Читатель КП-Новосибирск
Изменить размер текста:

Новосибирцев рассмешили объявления, появившиеся в подъезде одного из многоквартирных домов города. В них одни соседи просили не топать громко во время ходьбы по лестнице, а другие пошутили, попросив в ответ не стучать громко по клавиатуре.

— Уважаемы соседи, давайте уважать друг друга и спускаться по лестнице тише. Необязательно громко топать или очень быстро перебирать своими ногами на каблуках. Можно же спокойно спускаться и наслаждаться жизнью? — говорится в тексте первого объявления.

Однако, судя по всему, другим жителям дома такая претензия показалась весьма забавной и они решили не ссориться с соседями, а с юмором написать им ответное обращение.

— Мы надеемся, что этот текст вы печатали тихо. Потому что громко стучать пальцами по клавиатуре — хуже ремонта! Конечно, если ничего не делать и прислушиваться ко всему вокруг, — написано во втором объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Громко цокаете каблуками»: сибиряков развеселило объявление в подъезде
Вспыхнули провода: в Калининском районе загорелась заправка
В Новосибирске в 2019 году построили 4 новые школы и 10 детсадов
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 12 февраля
Хозяева привязали собаку к дереву и бросили умирать в лесу
«Они возвращаются домой»: в Новосибирске постамент с БМП-1 дополнили фигурами бойцов
Ушла в гости и пропала: в Новосибирске ищут женщину со шрамами на правой щеке
Не было забора: в Новосибирске попал под суд владелец заброшенной стройки, где погибла девочка
В Новосибирске поймали воров-сладкоежек
«Это нормально таким кормить?»: в новосибирской школе ученикам дали испорченные макароны
В Новосибирске Совет депутатов отменил выборы депутатов по партспискам
Мама очень удивилась: за рулем угнанной у сибирячки машины был ее сын
В Новосибирске пенсионерка умерла в банке
Мэр Новосибирска попросил 40 миллионов рублей на уборку снега
«Они писают под себя»: волонтеры просят одеяла для собак с переломом позвоночника
АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона
Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»
Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов
Анатолию Чубайсу показали в Новосибирске производство нанотрубок
Что тут произошло: брошенное авто перегородило проезд на Бердском шоссе
«Какие прекрасные полосатики»: в Японии родились внуки амурских тигров из новосибирского зоопарка
Интернет-магазин прислал сибиряку сломанный ноутбук, которым уже пользовались
«Оттуда вынесли труп»: очевидцы рассказали о трагедии в новосибирском баре
Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консервы с «сюрпризом»
Сибирячку, устроившую скандал мужу в самолете, оштрафовали
«Трибуны полупустые были»: «Сибирь» проиграла китайцам, не забив ни одной шайбы
«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка