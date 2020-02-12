«Громко цокаете каблуками»: сибиряков развеселило объявление в подъезде

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:22:42+03:00

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Новосибирцев рассмешили объявления, появившиеся в подъезде одного из многоквартирных домов города. В них одни соседи просили не топать громко во время ходьбы по лестнице, а другие пошутили, попросив в ответ не стучать громко по клавиатуре.

— Уважаемы соседи, давайте уважать друг друга и спускаться по лестнице тише. Необязательно громко топать или очень быстро перебирать своими ногами на каблуках. Можно же спокойно спускаться и наслаждаться жизнью? — говорится в тексте первого объявления.

Однако, судя по всему, другим жителям дома такая претензия показалась весьма забавной и они решили не ссориться с соседями, а с юмором написать им ответное обращение.

— Мы надеемся, что этот текст вы печатали тихо. Потому что громко стучать пальцами по клавиатуре — хуже ремонта! Конечно, если ничего не делать и прислушиваться ко всему вокруг, — написано во втором объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU