«Это стадо нужно кормить»: пять собак из заброшенного дома с трупами оказались в приюте для кошек
Руководитель приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова обратилась к новосибирцам с просьбой помочь. В приюте для кошек оказались пять собак, которых забрали из заброшенного дома с трупами.
Теперь животным нужны новые хозяева.
— Собаки, конечно, запущенные. Взялась я за них, чтобы проставить прививки по первому разу и проверить на наличие вирусной инфекции, улетело больше шести тысяч рублей. Сейчас два маленьких щенка находятся на платной передержке. Одной собаке нужна операция — у нее выпадение слезной железы, — рассказала КП-Новосибирск волонтер. — Впереди еще одна вакцинация и обязательно нужно стерилизовать. У меня на кураторстве сейчас всего 19 собак, это помимо кошек.
Напомним, сибирячка держала 19 собак запертыми в заброшенном доме. Женщина занималась их разведением, а щенков продавала. Животные долгое время сидели в собственных фекалиях, окруженные трупами своих сородичей, пока их не обнаружили зоозащитники. Все собаки были просто в ужасном состоянии: истощенные, голодные, больные. Там же были крохотные щенки.
А одной собаке необходима операция на глазу.
Если вы можете помочь собакам, просьба звонить по телефону 8 — 953 — 861 — 28 — 82, Алена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сидели среди трупов»: сибирячка заперла 19 собак в заброшенном доме.
Животных спасли оттуда зоозащитники. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU