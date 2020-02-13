2020-02-13T03:04:49+03:00
Общество

«Это стадо нужно кормить»: пять собак из заброшенного дома с трупами оказались в приюте для кошек

Сейчас им ищут хозяев, а одному животному нужна операция — волонтеры просят неравнодушных людей помочь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пять собак из заброшенного дома с трупами оказались в "Кошкином лукошко".Пять собак из заброшенного дома с трупами оказались в "Кошкином лукошко".
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Руководитель приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова обратилась к новосибирцам с просьбой помочь. В приюте для кошек оказались пять собак, которых забрали из заброшенного дома с трупами.

Теперь животным нужны новые хозяева.

Теперь животным нужны новые хозяева.

— Собаки, конечно, запущенные. Взялась я за них, чтобы проставить прививки по первому разу и проверить на наличие вирусной инфекции, улетело больше шести тысяч рублей. Сейчас два маленьких щенка находятся на платной передержке. Одной собаке нужна операция — у нее выпадение слезной железы, — рассказала КП-Новосибирск волонтер. — Впереди еще одна вакцинация и обязательно нужно стерилизовать. У меня на кураторстве сейчас всего 19 собак, это помимо кошек.

Напомним, сибирячка держала 19 собак запертыми в заброшенном доме. Женщина занималась их разведением, а щенков продавала. Животные долгое время сидели в собственных фекалиях, окруженные трупами своих сородичей, пока их не обнаружили зоозащитники. Все собаки были просто в ужасном состоянии: истощенные, голодные, больные. Там же были крохотные щенки.

А одной собаке необходима операция на глазу.

А одной собаке необходима операция на глазу.

Если вы можете помочь собакам, просьба звонить по телефону 8 — 953 — 861 — 28 — 82, Алена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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