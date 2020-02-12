Вспыхнули провода: в Калининском районе загорелась заправка
Вечером 12 февраля в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. В микрорайоне Пашино на улице Магистральная,52 горели провода в подвале пристройки АЗС.
— В пожаре никто не пострадал: два оператора эвакуировались сами, до прибытия пожарных. На месте случившегося работали 2 пожарных расчеты и один штабной автомобиль. Прибыли на место происшествия сотрудники спецслужбы спустя 7 минут после поступления вызова в 20:53. В 21:06 пожар был локализован, а открытое горение удалось ликвидировать в 21:09, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В пожаре никто не пострадал: два оператора эвакуировались сами, до прибытия пожарных. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Полностью потушить пожар удалось к половине десятого вечера. Точная причина возникновения огня будет установлена позже дознавателем.
Напомним, 3 февраля в Советском районе произошел пожар в жилом доме. Как сообщали тогда очевидцы, психически нездоровый мужчина поджег свою квартиру. К счастью, в результате происшествия никто не погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU