Вспыхнули провода: в Калининском районе загорелась заправка

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 12 февраля в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. В микрорайоне Пашино на улице Магистральная,52 горели провода в подвале пристройки АЗС.

— В пожаре никто не пострадал: два оператора эвакуировались сами, до прибытия пожарных. На месте случившегося работали 2 пожарных расчеты и один штабной автомобиль. Прибыли на место происшествия сотрудники спецслужбы спустя 7 минут после поступления вызова в 20:53. В 21:06 пожар был локализован, а открытое горение удалось ликвидировать в 21:09, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре никто не пострадал: два оператора эвакуировались сами, до прибытия пожарных. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Полностью потушить пожар удалось к половине десятого вечера. Точная причина возникновения огня будет установлена позже дознавателем.

Напомним, 3 февраля в Советском районе произошел пожар в жилом доме. Как сообщали тогда очевидцы, психически нездоровый мужчина поджег свою квартиру. К счастью, в результате происшествия никто не погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он весь в саже, с красными глазами»: мужчина поджег квартиру в Новосибирске

Никто не погиб, зачинщика пожара увезли в больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU