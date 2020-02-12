2020-02-12T17:35:37+03:00
Общество

В Новосибирске в 2019 году построили 4 новые школы и 10 детсадов

Об этом сообщили Анатолий Локоть на 41 сессии Совета депутатов VI созыва
Алена КУЛЕШОВА
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Анатолий Локоть выступил на 41 сессии Совета депутатов VI созыва.Анатолий Локоть выступил на 41 сессии Совета депутатов VI созыва.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня, 12 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на 41 сессии Совета депутатов VI созыва. Градоначальник отчитался по итогам своей деятельности за 2019 год: большинство депутатов отчет одобрили.

Среди основных пунктов, которые выделил мэр, было участие Новосибирска в национальных проектах и федеральных программах, что позволяло привлекать в город средства на различные крупные инфраструктурные объекты. Примером этому может послужить формирование территории вокруг будущего ледового дворца и регионального волейбольного центра, строящихся к грядущими международными соревнованиями. Именно в рамках этого проекта началось строительство новой станции метро «Спортивная».

Кроме того, по словам Анатолия Локтя, в 2019 году муниципалитет старался уделить максимум внимания развитию социальной инфраструктуры, дорожной сети и общественного транспорта, а также созданию комфортной городской среды.

— Практически 70 % расходов мы тратим на образование и социальную политику. В прошлом году в Новосибирске сданы 14 объектов из этой сферы: 4 школы и 10 детских садов. Две новые школы построены в отдаленных жилмассивах — в «Чистой Слободе» и Плющихинском. Еще две школы открыты после реконструкции: № 51 на улице Охотской и школа «Перспектива» для детей с особенностями развития. Новые детские сады рассчитаны на 1670 маленьких сибиряков, в том числе ясельного возраста. В ближайшие два года введем еще 12 детсадов, 10 из них в этом году. Завершим строительство трех новых школ, в одной из них — школе № 217 — уже в ближайшие дни начнутся занятия, — отметил градоначальник.

Немаловажным вопросом для новосибирцев остаются также транспорт и дороги. Наш город уже третий год участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в прошлом году было отремонтировано 30 километров полотна на проезжей части и около 39 квадратный метров тротуаров. А в частном секторе было обновлено 78 улиц.

— Сейчас Новосибирск при поддержке правительства области подал заявку на финансирование в рамках нацпроекта БКАД. На 2020 год рассчитываем получить средства на приобретение 50 газомоторных автобусов и 24 троллейбусов с автономным ходом. Ответ ожидаем в марте, — пояснил Анатолий Локоть.

Главным проектом благоустройства в Новосибирске был назван Монумент Славы и прилегающий к нему сквер. По словам мэра, на данном объекте был проведен комплекс работ на сумму 180 миллионов рублей из бюджетов трех уровней. Завершить работы планируется к 9 мая.

— Это итог работы всего коллектива мэрии, муниципальных учреждений, а также результат сотрудничества с региональным правительством, депутатами горсовета: ведь многие планы и программы требуют совместного решения, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Важно, что благодаря этому город развивается: строятся детские сады, школы, новые кварталы, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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