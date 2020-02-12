2020-02-12T15:37:22+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 12 февраля

За прошедшие сутки выход с новосибирских дорог было вывезено 21 573 кубометра снега
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, какие улицы почистят в городе от снега сегодня, 12 февраля.Рассказываем, какие улицы почистят в городе от снега сегодня, 12 февраля.
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Рассказываем, какие улицы почистят в городе от снега сегодня, 12 февраля. Отметим, что за прошедшие сутки выход с новосибирских дорог было вывезено 21 573 кубометра снега.

— В среду, 12 февраля, снег вывозят с таких улиц, как: Ипподромская (со спусков и подъемов), Челюскинцев (от ул. Советская до площади Лунинцев), Нарымская (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Писарева), Волочаевская(от ул. Почтовой до ул. Толбухина), Никитина (от ул. Короленко до ул. Воинской), Экваторная, Объединения, Нахимова, Петухова, Блюхера и других магистральных и второстепенных улиц города, — сообщает пресс-служба мэрии города.

За прошедшие сутки также было очищено 273 километра тротуаров и 55 парковок. А также отремонтировано 46 метров дорожных ограждений. А на проезжую часть было высыпано 377 тонн отсева дробления горных пород 16 тонн реагента «Бионорд».

Горожан по всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), просят обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 12 февраля
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