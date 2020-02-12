2020-02-12T14:20:37+03:00
Общество

«У нее отморожены лапы»: хозяева привязали собаку к дереву и бросили ее умирать

Животное провело там несколько дней без еды и воды
Алена КУЛЕШОВА
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Животное провело там несколько дней без еды и воды. Фото: НатальяЖивотное провело там несколько дней без еды и воды. Фото: Наталья
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Новосибирские волонтеры помогают собаке, которую хозяева-живодеры бросили в лесу привязанной к дереву. По словам зоозащитников, животное провело там несколько дней без еды и воды.

— Она явно там была привязана несколько дней, судя по вытоптанному снегу и обмороженным лапам. Совершенно без еды и воды — просто счастье, что ее там нашли люди, иначе бы у нее не было шансов выжить. Они и связались с волонтерами, потому что сами были просто в шоке от увиденного и не знали, что делать, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Наталья. — Собаку мы назвали Лайзой, пока она находится на временной передержке. Прежде, чем искать ей новый дом, сначала нужно помочь животному восстановиться, свозить ее к ветеринару. Вообще, сама по себе, она очень добрая и ласковая по отношению к людям, несмотря на то, как они с ней поступили.

По словам зоозащитников, на вид Лайзе около 6-7 лет. Пока волонтеры будут стараться помочь ей восстановить вес, ведь в лесу ее нашли в крайне истощенном состоянии. Если вы готовы чем-либо помочь этой собаке, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-962-841-36-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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