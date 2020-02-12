Ушла в гости и пропала: в Новосибирске ищут женщину со шрамами на правой щеке
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Ленинском районе Новосибирска 48-летней Титовой (Ендальцевой) Марины Владимировны. Женщина ушла в гости 7 февраля — в этот день до самого вечера она еще выходила на связь с родными, а после пропала. На сегодняшний день ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.
— Приметы: рост156 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На правой щеке есть шрамы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в синюю куртку, черные брюки, черные ботинки, серо-черную шапку и красный шарф.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Марина Владимировна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU