Ушла в гости и пропала: в Новосибирске ищут женщину со шрамами на правой щеке

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:27:33+03:00

О ее местонахождении ничего не известно с 7 февраля

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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Ленинском районе Новосибирска 48-летней Титовой (Ендальцевой) Марины Владимировны. Женщина ушла в гости 7 февраля — в этот день до самого вечера она еще выходила на связь с родными, а после пропала. На сегодняшний день ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост156 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На правой щеке есть шрамы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в синюю куртку, черные брюки, черные ботинки, серо-черную шапку и красный шарф.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Марина Владимировна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU