Не было забора: в Новосибирске попал под суд владелец заброшенной стройки, где погибла девочка

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:45:59+03:00

Ребенок спокойно смог попасть на территорию стройплощадки и подняться на третий этаж строящегося дома. Фото: СУ СК по Новосибирской области

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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, на одном из недостроенных объектов которого погибла 9-летняя девочка. Ребенок спокойно смог попасть на территорию стройплощадки и подняться на третий этаж строящегося дома — закончилась шалость трагедией. Девочка упала вниз и от полученных травм скончалась на месте. Несчастный случай произошел 28 мая 2019 года, в Ленинском районе города. Отметим, что вместе с девочкой на стройку пробирались два мальчика — они, к счастью, остались целы.

— В нарушении федерального законодательства, а также Правил проведения консервации объекта капитального строительства, учитывая, что строительство не ведется более 6 месяцев, 71-летний директор ООО «Завод строительных материалов 7» не обеспечил консервацию объекта, а также не позаботился о должном его ограждении, которое бы мешало посторонним пройти на площадку и внутрь. По факту смерти девочки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по е ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Отметим, что по данным следователей, недостроенный объект на улице Волховская находился у гендиректора с 2014 года. Дом был достроен только до уровня третьего этажа и не был снабжен плитами потолочного перекрытия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время, уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU