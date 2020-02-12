2020-02-12T12:16:25+03:00
Общество

В Новосибирске поймали воров-сладкоежек

Об это рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Воры позарились на сладкое. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Воры позарились на сладкое. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В Новосибирских магазинах участились кражи шоколадных изделий. Трижды за последнюю неделю сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задерживали расхитителей сладостей.

11.02.2020г. в 15:36 в гипермаркете на площади К. Маркса молодой мужчина пытался украсть 5 коробок шоколадных конфет «Мерси». Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, предложили ему рассчитаться за товар. Но у мужчины с собой не оказалось ни копейки денег, что стало лишним подтверждением его злого умысла. Для того чтобы оплатить конфеты, воришка позвонил знакомому и тот перечислил ему на карту 2200 рублей. После расчета за товар задержанный был отпущен.

09.02.2020г. в 15:02 в магазине на ул. Кошурникова два подростка воровали конфеты, продающиеся на разновес – они рассовывали их по карманам одежды. Сотрудники супермаркета, заметив это, вызвали группу быстрого реагирования. Одному похитителю сладостей удалось скрыться до прибытия группы быстрого реагирования, а другого гвардейцы задержали. Подросток был передан сотрудникам полиции.

08.02.2020г. В 14:46 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете на площади К. Маркса. Продавцы заметили, как несовершеннолетняя девочка пыталась украсть три плитки шоколада. Подъехавшие бойцы ГБР задержали воровку и передали её полицейским. Сумму похищенного в магазине оценили в 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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