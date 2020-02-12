2020-02-12T11:59:11+03:00
Общество

«Это нормально таким кормить?»: в новосибирской школе ученикам дали испорченные макароны

Как в этом случае поступать, рассказывает юрист
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Есть макароны с дефектами дети не хотят. Фото: соцсетиЕсть макароны с дефектами дети не хотят. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

12 февраля в группе «ЧП Новосибирск» один из подписчиков пожаловался на еду в школьной столовой. Детям подали макароны, на одной из которых было что-то, похожее на плесень.

— Это нормально давать такие макароны? — написал он в группе. Там же выложил фото обеда.

Другие пользователи паблика также возмутились, чем сейчас детей кормят в школе.

— У нас в школе вообще тараканы в еде попадаются.

— Ложка тоже не очень, куда по поводу ложки писать будете?

— В Роспотребнадзор! Не поленитесь и обратитесь. Детей же травят.

С последней точкой зрения солидарен и юрист Константин Зиновьев.

— Кроме Роспотребнадзора, который защищает права детей-потребителей, следует также обратиться в прокуратуру и министерство образования Новосибирской области. Но тут есть нюанс. Дело в том, что существует две схемы приготовления еды. Либо этим занимается сама школа, либо школьный комбинат питания. В зависимости от случая надо подавать жалобу либо на школу, либо на комбинат, — объяснил юрист корреспонденту КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не было забора: в Новосибирске попал под суд владелец заброшенной стройки, где погибла девочка
В Новосибирске поймали воров-сладкоежек
«Это нормально таким кормить?»: в новосибирской школе ученикам дали испорченные макароны
В Новосибирске Совет депутатов отменил выборы депутатов по партспискам
Мама очень удивилась: за рулем угнанной у сибирячки машины был ее сын
В Новосибирске пенсионерка умерла в банке
Мэр Новосибирска попросил 40 миллионов рублей на уборку снега
«Они писают под себя»: волонтеры просят одеяла для собак с переломом позвоночника
АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона
Депутаты просят присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести»
Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов
Анатолию Чубайсу показали в Новосибирске производство нанотрубок
Что тут произошло: брошенное авто перегородило проезд на Бердском шоссе
«Какие прекрасные полосатики»: в Японии родились внуки амурских тигров из новосибирского зоопарка
Интернет-магазин прислал сибиряку сломанный ноутбук, которым уже пользовались
«Оттуда вынесли труп»: очевидцы рассказали о трагедии в новосибирском баре
Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консерву с «сюрпризом»
Сибирячку, устроившую скандал мужу в самолете, оштрафовали
«Трибуны полупустые были»: «Сибирь» проиграла китайцам, не забив ни одной шайбы
«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка