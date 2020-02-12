«Это нормально таким кормить?»: в новосибирской школе ученикам дали испорченные макароны

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:59:11+03:00

Есть макароны с дефектами дети не хотят. Фото: соцсети

Как в этом случае поступать, рассказывает юрист

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12 февраля в группе «ЧП Новосибирск» один из подписчиков пожаловался на еду в школьной столовой. Детям подали макароны, на одной из которых было что-то, похожее на плесень.

— Это нормально давать такие макароны? — написал он в группе. Там же выложил фото обеда.

Другие пользователи паблика также возмутились, чем сейчас детей кормят в школе.

— У нас в школе вообще тараканы в еде попадаются.

— Ложка тоже не очень, куда по поводу ложки писать будете?

— В Роспотребнадзор! Не поленитесь и обратитесь. Детей же травят.

С последней точкой зрения солидарен и юрист Константин Зиновьев.

— Кроме Роспотребнадзора, который защищает права детей-потребителей, следует также обратиться в прокуратуру и министерство образования Новосибирской области. Но тут есть нюанс. Дело в том, что существует две схемы приготовления еды. Либо этим занимается сама школа, либо школьный комбинат питания. В зависимости от случая надо подавать жалобу либо на школу, либо на комбинат, — объяснил юрист корреспонденту КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU