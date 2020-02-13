Видео, как новосибирский гаишник не пропустил пешехода на дороге, вызвало споры в соцсетях
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось неоднозначное видео, которое вызвало споры у подписчиков. В кадре видно, что на улице Титова водитель автомобиля ДПС едва не наехал на пешехода, который пересекал дорогу. Этот случай заснял на видеорегистратор подписчик группы.
В комментариях тут же начали соревноваться, кто лучше знает правила дорожного движения. Одни принимали сторону водителя, другие — пешехода.
— В чем преступление? Помех пешеходу не создал, ничего не нарушил.
— Помех не создал, но так было раньше. Теперь если пешеход наступил на проезжую часть, водители должны его пропустить, пока он не перейдет.
— Да, как только пешеход вступил на дорогу, независимо от количества полос все водители должны выстроиться в ряд у перехода.
К единому мнению подписчики в итоге так и не пришли.
Экипаж ДПС чуть не наехал на пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU