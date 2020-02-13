Видео, как новосибирский гаишник не пропустил пешехода на дороге, вызвало споры в соцсетях

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:42:03+03:00

В соцсетях не решили, кто виноват в этой ситуации. Фото: стоп-кадр

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В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось неоднозначное видео, которое вызвало споры у подписчиков. В кадре видно, что на улице Титова водитель автомобиля ДПС едва не наехал на пешехода, который пересекал дорогу. Этот случай заснял на видеорегистратор подписчик группы.

В комментариях тут же начали соревноваться, кто лучше знает правила дорожного движения. Одни принимали сторону водителя, другие — пешехода.

— В чем преступление? Помех пешеходу не создал, ничего не нарушил.

— Помех не создал, но так было раньше. Теперь если пешеход наступил на проезжую часть, водители должны его пропустить, пока он не перейдет.

— Да, как только пешеход вступил на дорогу, независимо от количества полос все водители должны выстроиться в ряд у перехода.

К единому мнению подписчики в итоге так и не пришли.

Экипаж ДПС чуть не наехал на пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU