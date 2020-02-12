2020-02-12T11:13:19+03:00
Общество

В Новосибирске Совет депутатов отменил выборы депутатов по партспискам

Теперь по каждому округу депутат будут выбирать только жители
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске отменили выбор депутатов по партспискам.В Новосибирске отменили выбор депутатов по партспискам.
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В Новосибирске осенние выборы депутатов пройдут по новым правилам. Теперь народных избранников будут выбирать только жители: партийные списки отменили. Такое решение было принято в среду, 12 февраля, на очередной сессии горсовета.

Также изменения коснутся и количества округов, теперь их будет не 40, как ранее, а 50, в соответствии с количеством депутатов.

После долгих споров законопроект приняли в двух чтениях. В первом чтении документ поддержали 37 депутатов из 50. Во втором — 35.

Голосование было открытым и в ближайшее время будут опубликованы данные о позиции каждого депутата.

Депутаты, которые голосовали за то, чтобы новые правила приняли, уверены, что таким образом появится больше шансов для избрания независимых депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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