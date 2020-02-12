В Новосибирске Совет депутатов отменил выборы депутатов по партспискам
В Новосибирске осенние выборы депутатов пройдут по новым правилам. Теперь народных избранников будут выбирать только жители: партийные списки отменили. Такое решение было принято в среду, 12 февраля, на очередной сессии горсовета.
Также изменения коснутся и количества округов, теперь их будет не 40, как ранее, а 50, в соответствии с количеством депутатов.
После долгих споров законопроект приняли в двух чтениях. В первом чтении документ поддержали 37 депутатов из 50. Во втором — 35.
Голосование было открытым и в ближайшее время будут опубликованы данные о позиции каждого депутата.
Депутаты, которые голосовали за то, чтобы новые правила приняли, уверены, что таким образом появится больше шансов для избрания независимых депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU