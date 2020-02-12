2020-02-12T10:53:36+03:00
Общество

Мама очень удивилась: за рулем угнанной у сибирячки машины был ее сын

Обнаружив пропажу, женщина написала заявление, но и подумать не могла, кто украл ее авто
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк угнал машину у своей материСибиряк угнал машину у своей материФото: Андрей КОПАЛОВ
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В городе Татарске 20-летний парень угнал машину. Авто он забрал из гаража на улице Островского. Там стояла легковушка — «Ниссан Санни». Позже выяснилось, что это была машина его матери. Это произошло во вторник, 11 февраля.

— Сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке у дома по улице Октябрьской задержали угнанный автомобиль. За рулем транспортного средства находился сын потерпевшей — 20-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и угон, — в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также пояснили, что неизвестно, по какой причине молодой человек угнал машину матери. Не установлено, был ли конфликт между родственниками.

— Думаем, что дело в доступности автомобиля, — сказали корреспонденту КП-Новосибирск.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока молодого человека отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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