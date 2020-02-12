2020-02-12T10:34:21+03:00
Происшествия

В Новосибирске пенсионерка умерла в банке

Она скончалась до приезда «скорой»
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Бабушка умерла в отделении банка.Бабушка умерла в отделении банка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске в отделении Сбербанка, расположенном в доме 30/1 по улице Челюскинцев, умерла пожилая женщина. Ей было 79 лет. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.

— 12 февраля 2020 года в филиале Сбербанка по адресу ул. Челюскинцев, 30/1 в г. Новосибирске стало плохо одному из клиентов. Сотрудники банка немедленно вызвали «Скорую помощь». К сожалению, спасти человека не удалось, — сообщили в организации.

Также происшествие прокомментировала главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

— Врачи «Скорой», приехав на место вызова, констатировали смерть пожилой женщины, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова. — Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В полиции ответили, что смерть не криминальная.

Напомним, пару дне назад похожий трагический случай произошел в администрации Кировского района Новосибирска. Умерла одна из приемных мам, пришедших в отдел опеки и попечительства по личному делу. Предположительно, женщина скончалась от сердечного приступа.

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В мэрии сообщили, что данному инциденту не предшествовали никакие конфликты. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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