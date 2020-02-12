В Новосибирске пенсионерка умерла в банке
В Новосибирске в отделении Сбербанка, расположенном в доме 30/1 по улице Челюскинцев, умерла пожилая женщина. Ей было 79 лет. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.
— 12 февраля 2020 года в филиале Сбербанка по адресу ул. Челюскинцев, 30/1 в г. Новосибирске стало плохо одному из клиентов. Сотрудники банка немедленно вызвали «Скорую помощь». К сожалению, спасти человека не удалось, — сообщили в организации.
Также происшествие прокомментировала главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.
— Врачи «Скорой», приехав на место вызова, констатировали смерть пожилой женщины, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова. — Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В полиции ответили, что смерть не криминальная.
Напомним, пару дне назад похожий трагический случай произошел в администрации Кировского района Новосибирска. Умерла одна из приемных мам, пришедших в отдел опеки и попечительства по личному делу. Предположительно, женщина скончалась от сердечного приступа.
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ИСТОЧНИК KP.RU