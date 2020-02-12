2020-02-12T09:56:48+03:00
Общество

«Они писают под себя»: волонтеры просят одеяла для собак с переломом позвоночника

Пледы и покрывала можно не везти самим, их приедут и заберут
Ульяна ДЖАНКОВА
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Собакам с переломом позвоночника нужны одеяла.Собакам с переломом позвоночника нужны одеяла.
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Волонтеры приюта «Защити животных» обратились к новосибирцам за помощью. Им нужны пледы и одеяла для собак, у которых травмирован позвоночник.

— Друзья, мы хотим напомнить о постоянных нуждах наших особенных собак. Мы всегда с радостью примем пледы и одеяла, можно мягкие коврики! Одеяла мы меняем очень часто, раз в день или раз в два дня. Сразу хочется ответить на частый вопрос: а почему так часто? Да потому что, моча подтекает из них, а на мокром лежать никому не хочется. Очень надеемся на вашу помощь, наши малышата хотят спать на мягком, — обратилась к людям Виктория Каратушина.

Волонтеры готовы сами приехать и забрать одеяла, если кто-то не может добраться до приюта.

Если вы можете помочь особенным собакам в приюте, просьба звонить по телефонам: 8-923-245-6546 Татьяна, а по этому номеру, если надо забрать у вас одеяло: 8-913-452-5825, Виктория.

Пледы и одеяла подойдут любые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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