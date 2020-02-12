2020-02-12T09:26:03+03:00
Экономика

АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона

Министерство финансов Новосибирской области подвело итоги 2019 года в части объемов отчислений по десяти крупным налогоплательщикам региона в разрезе бюджетов
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Всего в федеральный бюджет за прошлый год десять крупных налогоплательщиков перечислили 9,04 миллиарда рублей, или 17,5% от общей суммы поступлений.

На четвертой строке в данном перечне в очередной раз отмечено акционерное общество «Региональные электрические сети», которое занимало пятую позицию в аналогичном списке по итогам 2018 года. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области за 2019 год и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем отчислений по десяти крупным плательщикам составил 148,5 миллиарда рублей, или 27,9% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает свой статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

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