2020-02-12T10:03:35+03:00
Общество

Мэр Новосибирска попросил 40 миллионов рублей на уборку снега

По его словам, сейчас расходуются деньги, заложенные в следующих месяцах
Надежда РЫЖКИНА
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По словам мэра, в приоритете — вывести снегПо словам мэра, в приоритете — вывести снегФото: Олег УКЛАДОВ
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В среду, 12 февраля, на сессии городского Совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о своей работе за 2019 год. Докладывая, он сообщил, что попросил у областных властей помощи с уборкой снега, а именно выделить дополнительно 40 миллионов рублей.

По словам Локтя, в 2020 году снега выпало больше, чем в предыдущем. А потому его надо срочно вывозить. На это понадобятся дополнительные деньги — сейчас тратят средства, которые планировали потратить в следующих месяцах.

— Продолжается режим ЧС, это позволило нам в два раза увеличить группировку техники, в два раза увеличить вывоз снега с территории города. Но может не хватить своих средств, поэтому я обратился к правительству региона, чтобы получить дополнительные 40 миллионов рублей, — рассказал Анатолий Локоть.

Режим ЧС в Новосибирске ввели 24 января из-за рекордного числа осадков. Автоинспекторы были вынуждены закрыть трассы и попросить водителей отменить поездки в соседние города. Мэр подчеркнул, что режим отменят только когда закончатся сильные снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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