Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:25:18+03:00

Общественники возмутились, что их не пустили на сессию и вызвали полицейских. Фото: стоп-кадр

Организаторы предложили смотреть заседание по телевизору, но общественников не устроил такой вариант, и они вызвали полицию

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В среду, 12 февраля, перед началом заседания сессии городского Совета депутатов произошло неприятный инцидент. В зал, где проходит совещание, не пустили общественников и журналистов. Организаторы сообщили, что внутрь могут пройти только те, кто заранее аккредитовался.

Выяснилось, что возмущенные люди, заранее не предупредили о том, что хотят принять участие в заседании сессии.

Как сообщил корреспондент КП-Новосибирск, общественники остались недовольны таким решением и вызвали на заседание полицию.

— Спустя некоторое время приехали полицейские. В горсовете пояснили, что есть документ, по которому на заседании могут присутствовать только аккредитованные представители общественности и журналисты, полицейские уехали, — рассказала корреспондент.

Те, кто захотел, остался в холле смотреть трансляцию сессии по телевизору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760253" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске на сессию депутатов не пустили общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU