Новосибирских общественников не пустили на сессию Совета депутатов
В среду, 12 февраля, перед началом заседания сессии городского Совета депутатов произошло неприятный инцидент. В зал, где проходит совещание, не пустили общественников и журналистов. Организаторы сообщили, что внутрь могут пройти только те, кто заранее аккредитовался.
Выяснилось, что возмущенные люди, заранее не предупредили о том, что хотят принять участие в заседании сессии.
Как сообщил корреспондент КП-Новосибирск, общественники остались недовольны таким решением и вызвали на заседание полицию.
— Спустя некоторое время приехали полицейские. В горсовете пояснили, что есть документ, по которому на заседании могут присутствовать только аккредитованные представители общественности и журналисты, полицейские уехали, — рассказала корреспондент.
Те, кто захотел, остался в холле смотреть трансляцию сессии по телевизору.
В Новосибирске на сессию депутатов не пустили общественников.
ИСТОЧНИК KP.RU