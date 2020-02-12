Анатолию Чубайсу показали в Новосибирске производство нанотрубок

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:09:41+03:00

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Анатолий Чубайс побывал с визитом в Новосибирске: руководители «Роснано» посетил производство нанотрубок в Академгородке.

Если быть точным, то сами нанотрубки - это срез графена, знакомого всем по грифелям карандашей, помещенный в трубочку. Создали такие трубки 20 лет назад, но только сейчас они становятся все более востребованными в промышленности. И благодаря новейшей установке Graphetron 50 сибиряки смогу увеличить производство нанотрубок в разы – до 50 тонн в год.

- Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного, не российского, а международного значения, – цитирует издание «Навигатор» Анатолия Борисовича. - Ничего подобного и сопоставимого с этим на земном шаре сегодня не существует.

Председатель правления ОАО «Роснано» уверен, что у сибиряков получится воплотить научное достижение в реальный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU