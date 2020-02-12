2020-02-12T07:46:42+03:00
Происшествия

Что тут произошло: брошенное авто перегородило проезд на Бердском шоссе

Из-за оставленной машины, попавшей в аварию, там собралась пробка
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль сиротливо стоял у края дорогиАвтомобиль сиротливо стоял у края дорогиФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 12 февраля, на Бердском шоссе движение автомобилистов затруднила покореженная машина на дороге. Она находится недалеко от улицы Русская в сторону Университетского проспекта. Разбитый автомобиль прижат к отбойнику, водителя на месте нет.

Что именно там случилось, неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, у них информации о ДТП на том участке дороги, где находится разбитая машина нет, значит, обошлось без пострадавших.

— Заявки не было. Скорее всего, закончилось все материальным ущербом автомобилю без пострадавших, а ДТП водители оформили через аварийных комиссаров или по европротоколу. Транспортное средство с места аварии должен убрать его собственник, — ответили в пресс-службе отдела ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас на том месте, где брошен автомобиль, растянулась многокилометровая пробка.

— Стояли в этой пробке в 9:45. Навигатор сообщил «впереди авария левый ряд». Стоим в правом ряду, подобрались к аварии на навигаторе. Нет ее. Чуть впереди то, что на фото, все стоят в правом ряду, — сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На шоссе образовалась пробка. Фото: «2Гис»

На шоссе образовалась пробка. Фото: «2Гис»

ИСТОЧНИК KP.RU

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