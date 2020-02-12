«Какие прекрасные полосатики»: в Японии родились внуки амурских тигров из новосибирского зоопарка

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:58:56+03:00

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В новосибирском зоопарке поделились радостной новостью. У их амурских тигров Максимуса и Лапы появились внуки: четырех тигрят родила их дочка Кассандра. Тигрица сейчас живет в японском зоопарке «Оморияма».

Четырем тигрятам рады не только в японском городе Акита и Новосибирске. Малыши важны для программы сохранения амурского тигра. Спасти прекрасную большую кошку от вымирания пытаются страны, международные зоозащитные организации и зоологические парки.

Это первое потомство амурских тигров в японском зоопарке за 11 лет. Фото: зоопарк Оморияма

— Мы получили письмо от японских коллег с рассказом о том, как растут малыши. Они появились на свет в конце сентября 2019 года, сейчас им уже четыре месяца. Любоваться малышами ежедневно приходит большое количество людей. Для зоопарка Оморияма рождение тигрят стало большим событием: это первое потомство амурских тигров за 11 лет. Кассандра показала себя замечательной мамой., — рассказали в новосибирском зоопарке.

Сейчас японский зоопарк выбирает имена для малышей, назовет их 22 февраля.

Коллеги из Японии поделились с новосибирцами трогательными снимками полосатых малышей. Фото: зоопарк Оморияма

В Новосибирске фото малышей вызвало умиление среди любителей животных.

— Какие прекрасные полосатики. К бабушке Лапе на лето в деревню приедут?

ИСТОЧНИК KP.RU