Интернет-магазин прислал сибиряку сломанный ноутбук, которым уже пользовались

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:41:55+03:00

Предыдущий покупатель даже не стал выключать компьютер, а просто закрыл крышку и вернул продавцу

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Житель Новосибирска на днях столкнулся с неприятностью. Он заказал в популярном интернет-магазине ноутбук, но компьютер ему прислали неисправный. Об этом мужчина рассказал в аккаунте revizor.nsk.

— Когда получал товар, обратил внимание на то, что пломба производителя вскрыта. Попросил сотрудника точки выдачи поставить печать на гарантийном талоне, но он мне сообщил, что печати нет, она еще изготавливается, — написал мужчина. — Дома обнаружил, что в ноутбуке не работает тачпад и «глючит» экран, разряжена батарея.

Но еще больше сибиряк возмутился, когда увидел в коробке заявку на возврат товара от предыдущего покупателя. В магазине даже не потрудились вытащить из коробки заявление. Причем покупатель уже жаловался на те же неисправности.

Сломанный ноутбук успел пройти не через одни руки. Фото: revizor.nsk

Ноутбук мужчине удалось вернуть не сразу. В итоге представители интернет-магазина извинились и подарили скидку в 25%. Поедет ли сломанный ноутбук еще к кому-то, неизвестно.

— Если магазин отказывается с первого раза возвращать некачественный товар, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, — посоветовала юрист Марина Пьянкова.

ИСТОЧНИК KP.RU