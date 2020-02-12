2020-02-12T05:59:39+03:00
Происшествия

«Оттуда вынесли труп»: очевидцы рассказали о трагедии в новосибирском баре

ЧП произошло в центре города
Ульяна ДЖАНКОВААнна ПАШАГИНА
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Из бара в центре города вынесли труп, сообщает очевидец.Из бара в центре города вынесли труп, сообщает очевидец.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске ночью с 11 на 12 февраля в популярном баре по улице Вокзальная магистраль произошло ЧП. Об этом сообщает очевидец, который в это время был в соседнем ресторане. Он вышел на улицу и увидел, что у бара находятся полицейские. Что именно там не произошло, парень не знает.

— Много полиции, вынесли труп, я был рядом в ресторане, вышел покурить и увидел, — рассказал КП-Новосибирск парень по имени Александр.

В пресс-службе полиции информацию пока не подтвердили.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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