2020-02-12T05:10:34+03:00
Общество

Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консерву с «сюрпризом»

Производитель решил добавить объема
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: «Ревизорро Новосибирск»Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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На днях жительница Новосибирска решила полакомиться печенью трески и купила себе баночку в магазине. Каково же было ее удивление, когда внутри вместе с рыбой она обнаружила скомканную бумагу. Смотрелось это совсем неаппетитно. Находку сибирячка сфотографировала и показала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Полбанки бумаги вперемешку с печенью трески. Все говорили, колбасу делают из туалетной бумаги, оказывается не только колбасу... Наглядный пример! Продукт не доведенный до готовности макулатуры, — возмутилась женщина.

Юрист Константин Зиновьев посоветовал обратиться к продавцу.

— Здесь нарушено право покупателя на предоставление качественного товара. Можно обменять, либо вернуть испорченный продукт в магазин. Если не поможет — обратиться в суд. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тут полбанки бумаги: сибирячка купила консерву с «сюрпризом»
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