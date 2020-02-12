Сибирячку, устроившую скандал мужу в самолете, оштрафовали

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:56:20+03:00

Пассажирка самолета не согласилась в том, что она устроила дебош на борту самолета. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пассажирка самолета из Новосибирска не согласна с решением суда, по которому она обязана заплатить штраф за хулиганство на борту самолета. На кону кроме суммы штрафа и репутации — 400 тысяч миль, накопленные ею в качестве участницы программы поощрения. Женщина уверена, что никакого дебоша не было: она просто поскандалила с мужем.

— Скандал случился 8 ноября прошлого года на борту рейса «Аэрофлота» «Москва — Новосибирск». Женщина повздорила с мужем: они ругались, облили друг друга вином. Экипаж счел это хулиганством, даме выписали штраф. После этого пассажирка лишилась премиальных миль, но решила доказать, что семейная ссора — это личное дело ее семьи, а не мелкое хулиганство. Однако городской суд оставил решение полиции без изменений, — сообщает издание «Новая газета».

По мнению адвоката Дмитрия Кондратьева, суд не захотел вникать в суть дела.

— Никто не смог точно пояснить, что конкретно (какие слова, фразы, выражения) произнес мой подзащитный, — пояснил он «Новой Сибири». — Нецензурная брань — понятие оценочное. А тут не только заключение эксперта отсутствует, но даже сами фразы не закреплены процессуально.

Поэтому адвокат женщины считает, что в этом деле еще можно поспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU