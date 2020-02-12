2020-02-12T03:57:37+03:00
Спорт

«Трибуны полупустые были»: «Сибирь» проиграла китайцам, не забив не одной шайбы

Матч прошел в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВА
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ХК «Сибирь» проиграла команде из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Фото: ХК «Сибирь»ХК «Сибирь» проиграла команде из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Фото: ХК «Сибирь»
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На домашней площадке ХК «Сибирь» проиграла команде из Пекина «Куньлунь Ред Стар». По итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги счет 0:3 в пользу гостей. У подопечных Николая Заварухина прервалась серия из трех побед, а вот хоккеисты из Китая победили впервые с 22 января.

Первый период прошел без заброшенных шайб. В следующие 20 минут «Куньлунь» трижды поразила ворота сибиряков. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время голов больше забито не было.

Новосибирские фанаты расстроились проигрышу любимой команды, а еще отметили, что трибуны были полупустые, поддержать хоккеистов было некому.

— Столько моментов было, не повезло нам сегодня. Играют, будто не у себя дома.

— И трибун не слышно было. Не было сегодня игры: шайба в ворота не шла.

-Трибуны пустые, все вируса что ли испугались?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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