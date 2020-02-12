«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка
Волонтеры центра помощи бездомным животным «Осиротевший» спасли двух щенков от стаи собак. Одного малыша звери успели растерзать. Это произошло недалеко от завода имени Кузьмина по улице Станционная.
— Одного щенка стая собак разорвала на части. Зрелище жуткое. Двое других малышей забились под контейнер. Мы их оттуда еле достали: они глубоко там засели и не давали их вытащить оттуда, были напуганы. Когда достали, то увидели, что у девочки разодрана лапа, что называется «до мяса», братишка цел, — рассказала волонтер Анна.
Животных отвезли в ветклинику, где обработали рану у малышки. По словам волонтеров, на щенят напала стая, в которой они, скорее всего, и родились. Почему взрослые собаки оказались такими жестокими к малышам, непонятно. Волонтеры утверждают, что на людей животные реагируют спокойно.
Малышку успели покусать, она осталась жива. Фото: osirotevshii
Сейчас двух малышей к себе забрал мужчина, пока он определит их в вольер у себя на работе.
Если вы хотите помочь щенкам или можете стать им семьей, то звоните по телефону 8 — 913 — 787 — 76 — 16, Анна.
ИСТОЧНИК KP.RU