2020-02-12T02:54:35+03:00
Общество

«Разорвали на части»: стая собак растерзала щенка

Его братик и сестричка успели спастись, спрятавшись под контейнер
Ульяна ДЖАНКОВА
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Щенков чуть не разодрала стая собак. Фото: osirotevshiiЩенков чуть не разодрала стая собак. Фото: osirotevshii
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Волонтеры центра помощи бездомным животным «Осиротевший» спасли двух щенков от стаи собак. Одного малыша звери успели растерзать. Это произошло недалеко от завода имени Кузьмина по улице Станционная.

— Одного щенка стая собак разорвала на части. Зрелище жуткое. Двое других малышей забились под контейнер. Мы их оттуда еле достали: они глубоко там засели и не давали их вытащить оттуда, были напуганы. Когда достали, то увидели, что у девочки разодрана лапа, что называется «до мяса», братишка цел, — рассказала волонтер Анна.

Животных отвезли в ветклинику, где обработали рану у малышки. По словам волонтеров, на щенят напала стая, в которой они, скорее всего, и родились. Почему взрослые собаки оказались такими жестокими к малышам, непонятно. Волонтеры утверждают, что на людей животные реагируют спокойно.

Малышку успели покусать, она осталась жива. Фото: osirotevshii

Малышку успели покусать, она осталась жива. Фото: osirotevshii

Сейчас двух малышей к себе забрал мужчина, пока он определит их в вольер у себя на работе.

Если вы хотите помочь щенкам или можете стать им семьей, то звоните по телефону 8 — 913 — 787 — 76 — 16, Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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