2020-02-12T02:28:28+03:00
Общество

Новосибирцы стали чаще покупать квартиры-студии

Небольшой процент роста был зафиксирован за последние полгода
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы стали чаще делать выбор в пользу квартир-студий.Новосибирцы стали чаще делать выбор в пользу квартир-студий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Новосибирска стали чаще делать выбор в пользу квартир-студий. Небольшой процент роста был зафиксирован за последние полгода.

— Доля квартир-студий в 26 из 52 крупных городов России выросла за последние полгода на 0,2-7,7 процентного пункта. В частности, минимальные показатели роста отмечались и у Новосибирска(0,2 п.п. за полгода). При этом на январь 2020 года доля студий в структуре предложений на рынке в Новосибирске составила 34,4%, — сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на аналитиков портала недвижимости Domofond.ru.

Стоит отметить, что максимальный рост данных показателей зафиксирован в Набережных Челнах (7,7 п.п.), а наиболее сильное уменьшение доли такого типа недвижимости зафиксировано в Магнитогорске (-7,8 п.п.)

Напомним, что не так давно Новосибирск отметили в еще одном занимательном рейтинге. Наш город занял последнее место в перечне российских городов с самыми ленивыми жителями. Он был составлен на основе данных федерального социологического опроса, проведенного в январе 2020 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET.

ИСТОЧНИК KP.RU

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