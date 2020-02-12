Новосибирцы просят не забыть в новом плане развития города о метро

12 Февр. 2020 2020-02-12T01:51:16+03:00

Сибиряки, внимательно изучившие его, просят обязательно учесть в этом плане развитие метрополитена. Фото: Даба ДАБАЕВ

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В Новосибирске на прошлой неделе прошли общественные обсуждения актуализированного генплана города. Сибиряки, внимательно изучившие его, просят обязательно учесть в нем развитие метрополитена. Как сообщает издание ЧС-ИНФО, в генплане не учтены Кировская, Октябрьская, и Первомайская линии метро.

— Необходимо сохранить транспортные коридоры технических и охранных зон метрополитена. Для этого следует откорректировать Схему развития общественного транспорта, — утверждает в своем открытом письме Заслуженный строитель России Геннадий Рузаев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что в Новосибирске к 2030 году может появиться шесть новых станций метро. Об этом сообщал мэр города Анатолий Локоть. Осуществиться эти планы могут при условии снятия существующего вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU