2020-02-11T22:24:11+03:00
Общество

Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 11 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь припаркованными вдоль дороги
Алена КУЛЕШОВА
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По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД».По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД».Фото: Олег УКЛАДОВ
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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске в ночь с 11 на 12 февраля. Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь припаркованными вдоль дороги и на придомовой территории — это может помешать работе спецтехники.

— Сегодня, 11 февраля, в ночную смену снег будут вывозить с улиц, как: Челюскинцев (от ул. Советской до площади Лунинцев);Фабричная (от остановки «Химзавод» до остановки «Рембыттехника»); Фрунзе (от ул. Кошурникова до остановки «Школа № 96»); Кирова (от ул. Бориса Богаткова до ул. Грибоедова);Красный проспект (от ул. Максима Горького до площади Инженера Будагова, от ул. Писарева до ул. Северной); Ласточкина; Пихтовая; Одоевского; Кропоткина; Ватутина; Лесосечная, а также с площади Калинина, Гусинобродского шоссе (от остановки «Толбухина» до остановки «Автодром»), эстакады на площади Инженера Будагова и остановок на ул. Бориса Богаткова и на ул. Есенина, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 11 февраля
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