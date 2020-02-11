2020-02-11T22:13:26+03:00
Общество

«Меня это не смущало»: сибирячка, родившая от мужчины с ВИЧ, снялась у Дудя

Ролик уже успел собрать более 1,2 миллиона просмотров.
Алена КУЛЕШОВА
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Рита Логинова, которая не побоялась создать семью с ВИЧ-инфицированным мужчиной, побывала в программе у Юрия Дудя. Фото: https://www.youtube.com/Рита Логинова, которая не побоялась создать семью с ВИЧ-инфицированным мужчиной, побывала в программе у Юрия Дудя. Фото: https://www.youtube.com/
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Сибирячка Рита Логинова, которая не побоялась создать семью с ВИЧ-инфицированным мужчиной, побывала в программе у Юрия Дудя. Журналист и его команда решили посветить выпуск своего шоу проблеме эпидемии ВИЧ и СПИДА в России. Для этого они пообщались с людьми, которые являются носителями этого заболевания и их близкими.

— Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям — в первую очередь молодым — про то, как не оказаться в этой статистике. Но, уже погрузившись в тему, мы поняли, что помимо страшных цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют, — написал Юрий Дудь в описании к этому выпуску.

Однако Риту, в отличие от многих, диагноз избранника не смущал. Ведь женщина хорошо разбиралась в теме и знала, что если ВИЧ-инфицированный человек тщательно соблюдает терапию, назначенную врачом, то вирус он дальше передать не может.

— Я знала о том, что Сергей является носителем ВИЧ, однако для меня эта тема новой не была и я прекрасно знала, что он регулярно и ответственно принимает все назначенные врачом медикаменты и вирус передать дальше не может никак. Но мы в любом случае заботились о мерах предосторожности, — рассказывает Рита Логинова. — А о детях мы вообще изначально не думали, просто так получилось. Но в этом случае я тоже ничего не боялась, поскольку, опять же, если человек соблюдает терапию, то вероятность того, что у него родится ВИЧ-положительный ребенок крайне мала. Сейчас это скорее исключение, чем правило.

С момента своего появления в сети, этот ролик уже успел собрать более 1,2 миллиона просмотров.

Напомним, в интервью с корреспондентами КП-Новосибирск Рита Логинова уже рассказывала о своей истории знакомства с Сергеем Ульяновым и их совместной жизни. Прочитать об этом подробнее вы можете здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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