«Говорила, из меня ничего не получится»: Элджей спел о своей учительнице
Известный хип-хоп исполнитель Элджей, который родом из Новосибирска, презентовал поклонникам свою новую песню с весьма оригинальным названием «Кровосток». За короткое время этот трек стал достаточно популярен в соцсетях.
Текст песни у Элджея как всегда вышел откровенным и довольно резким. В «Кровостоке» рэпер решил в весьма нестандартной манере рассказать о своих школьных годах.
— Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится, — поет музыкант. — В моей сумке пятерки, хотя я учился на тройки, был не самым красивым ребенком, а сейчас вроде ничего такой.
Напомним, концерт музыканта состоится в Новосибирском Экспоцентре 8 марта. Против выступления Элджея в его родном городе выступали местные депутаты. Однако, новосибирская молодежь вступилась за рэпера, утверждая, что каждый сам волен выбирать, что ему слушать.
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ИСТОЧНИК KP.RU