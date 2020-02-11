«Говорила, из меня ничего не получится»: Элджей спел о своей учительнице

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:56:38+03:00

За короткое время этот трек стал достаточно популярен в соцсетях. Фото: предоставлено организаторами LiveFest

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Известный хип-хоп исполнитель Элджей, который родом из Новосибирска, презентовал поклонникам свою новую песню с весьма оригинальным названием «Кровосток». За короткое время этот трек стал достаточно популярен в соцсетях.

Текст песни у Элджея как всегда вышел откровенным и довольно резким. В «Кровостоке» рэпер решил в весьма нестандартной манере рассказать о своих школьных годах.

— Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится, — поет музыкант. — В моей сумке пятерки, хотя я учился на тройки, был не самым красивым ребенком, а сейчас вроде ничего такой.

Напомним, концерт музыканта состоится в Новосибирском Экспоцентре 8 марта. Против выступления Элджея в его родном городе выступали местные депутаты. Однако, новосибирская молодежь вступилась за рэпера, утверждая, что каждый сам волен выбирать, что ему слушать.

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ИСТОЧНИК KP.RU