«Не нравится – ходи пешком»: новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:50:52+03:00

В разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.

Однако некоторые сибиряки не увидели в этой ситуации ничего страшного

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В соцсетях новосибирцы жалуются на щели в автобусных дверях. По словам людей, в разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.

— Нормально ли ездить в таком автобусе, когда температура за окном — 26 градусов мороза, — задаются вопросом подписчики сообщества «svodka54» в Instagram.

На кадрах видеоролика, опубликованного сибиряками, видно, что в дверях автобуса присутствует достаточно широкая щель, через которую при движении вероятнее всего дует холодный ветер. Тем не менее, в комментариях под постом многие люди отметили, что эта ситуация в Новосибирске — не редкость, и не стоит предавать им такое значение:

— Всю жизнь так ездим и не замерзли. Нашли, на что жаловаться.

— Какие все стали нежные, ужас просто!

— Это, конечно, не нормально, но не снимать же автобус с рейса из-за этого, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760183" frameborder="0"></iframe> Новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери.

ИСТОЧНИК KP.RU