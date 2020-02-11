«Не нравится – ходи пешком»: новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери
В соцсетях новосибирцы жалуются на щели в автобусных дверях. По словам людей, в разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.
— Нормально ли ездить в таком автобусе, когда температура за окном — 26 градусов мороза, — задаются вопросом подписчики сообщества «svodka54» в Instagram.
На кадрах видеоролика, опубликованного сибиряками, видно, что в дверях автобуса присутствует достаточно широкая щель, через которую при движении вероятнее всего дует холодный ветер. Тем не менее, в комментариях под постом многие люди отметили, что эта ситуация в Новосибирске — не редкость, и не стоит предавать им такое значение:
— Всю жизнь так ездим и не замерзли. Нашли, на что жаловаться.
— Какие все стали нежные, ужас просто!
— Это, конечно, не нормально, но не снимать же автобус с рейса из-за этого, — пишут люди.
Новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери.
ИСТОЧНИК KP.RU