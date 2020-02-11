2020-02-11T18:50:52+03:00
Общество

«Не нравится – ходи пешком»: новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери

Однако некоторые сибиряки не увидели в этой ситуации ничего страшного
Алена КУЛЕШОВА
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В разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.В разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.
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В соцсетях новосибирцы жалуются на щели в автобусных дверях. По словам людей, в разгар суровых сибирских морозов такая вентиляция совсем не к месту.

— Нормально ли ездить в таком автобусе, когда температура за окном — 26 градусов мороза, — задаются вопросом подписчики сообщества «svodka54» в Instagram.

На кадрах видеоролика, опубликованного сибиряками, видно, что в дверях автобуса присутствует достаточно широкая щель, через которую при движении вероятнее всего дует холодный ветер. Тем не менее, в комментариях под постом многие люди отметили, что эта ситуация в Новосибирске — не редкость, и не стоит предавать им такое значение:

— Всю жизнь так ездим и не замерзли. Нашли, на что жаловаться.

— Какие все стали нежные, ужас просто!

— Это, конечно, не нормально, но не снимать же автобус с рейса из-за этого, — пишут люди.

Новосибирцам пришлось проехаться в автобусе с дыркой в двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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