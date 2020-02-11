Эксперты назвали лучшие ток-шоу, звучавшие на радио в 2019 году

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:39:34+03:00

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В Красноярске прошел сибирский этап фестиваля СМИ «Вместе медиа». Журналисты и редактора традиционно сошлись в спорах о том, какой продукт интереснее всего для аудитории. По итогу эксперты и участники фестиваля выбрали лучшие интернет-материалы и лучшие радиопрограммы сибирских СМИ. Авторы получили дипломы.

Уже во второй раз в номинации «Ток-шоу» первое место заняла радиостанция «Комсомольская правда»-Новосибирск». Программа «У девочек-близняшек оказалось две мамы» произвела впечатление даже на конкурентов, которые боролись за первую ступень пьедестала. Примечательно, что участники фестиваля пожелали узнать, как дальше развивается эта непростая история.

Радио «Комсомольская правда» продолжает следить за непростым спором двух семей. Напомним, что радиостанция вещает круглосуточно, а новосибирские события ведущие разбирают ежедневно по будням с 7 до 11 часов утра. Волна, на которой радиостанция работает в Новосибирской области – 98,3 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU