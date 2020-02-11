2020-02-11T18:00:15+03:00
Общество

Муж Леры Кудрявцевой оставил ее с дочкой в Москве и уехал в Новосибирск

В этом телеведущая призналась в программе «Секрет на миллион»
Алена КУЛЕШОВА
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Контракт с местной командой Игорь подписал еще в конце декабря. Фото: https://vk.com/lera_real_tvКонтракт с местной командой Игорь подписал еще в конце декабря. Фото: https://vk.com/lera_real_tv
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Лера Кудрявцева, известная телеведущая и по совместительству жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, рассказала о том, как супруг оставил ее в Москве вместе с дочкой, а сам улетел в Новосибирск. Контракт с местной командой Игорь подписал еще в конце декабря. В одном из последних выпусков программы «Секрет на миллион» телеведущая рассказала о переезде мужа в Новосибирск.

— Мы счастливы в браке, несмотря на то, что муж младше меня на 16 лет. Просто однажды он захотел переспать со старушкой, а я с молодым. И что-то затянуло, — шутит Лера Кудрявцева. — Правда, сейчас мы живем в разных городах. Ради контракта Игорю пришлось переехать в Новосибирск, а я с ребенком осталась в Москве.

Испытание разлукой пара переживает не впервые. До этого Игорь Макаров играл в составе ЦСК и «Динамо», а осенью 2019 года перешел в Омский «Авангард». Супруги женаты уже семь лет и воспитывают маленькую дочь, Лера Кудрявцева не раз говорила о том, что она доверяет своему мужу, и во время разлуки не ревнует его, а только скучает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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